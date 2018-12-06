Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Стало известно, сколько работодателей будут премировать сотрудников к Новому году

49
0 Оставить комментарий

Стало известно, сколько работодателей будут премировать сотрудников к Новому году

Москва, 6 декабря. Большинство российских работодателей не будут премировать своих сотрудников по итогам работы за год.  Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы.

Так, 58% компаний не станут премировать сотрудников за 2018 год. Частично премировать отдельные категории сотрудников по итогам года готовы 24% респондентов. О готовности премировать всех сотрудников заявили 18% работодателей.

Отметим, самые щедрые работодатели находятся в сфере информационных технологий, а самые скупые — в сфере недвижимости и строительства, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы Rabota.ru.

В исследовании участвовали 300 работодателей из всех регионов России.

Ранее стало известно, что 47% россиян относятся к начальству с уважением, 4% — испытывают к руководству ненависть, 6% — презрение, а 19% — безразличие, сообщали «Известия».

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.