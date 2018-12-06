Стало известно, сколько работодателей будут премировать сотрудников к Новому году

Москва, 6 декабря. Большинство российских работодателей не будут премировать своих сотрудников по итогам работы за год. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы.

Так, 58% компаний не станут премировать сотрудников за 2018 год. Частично премировать отдельные категории сотрудников по итогам года готовы 24% респондентов. О готовности премировать всех сотрудников заявили 18% работодателей.

Отметим, самые щедрые работодатели находятся в сфере информационных технологий, а самые скупые — в сфере недвижимости и строительства, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы Rabota.ru.

В исследовании участвовали 300 работодателей из всех регионов России.

Ранее стало известно, что 47% россиян относятся к начальству с уважением, 4% — испытывают к руководству ненависть, 6% — презрение, а 19% — безразличие, сообщали «Известия».