Истребители Су-57 вооружат гиперзвуковой ракетой с характеристиками, подобными «Кинжалу»

Москва, 6 декабря. Истребитель пятого поколения Су-57 будут оснащать гиперзвуковой ракетой, характеристики которой подобны ракете авиакомплекса «Кинжал», соответствующее положение содержится в госпрограмме вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы.

«В соответствии с текущей ГПВ на 2018-2027 годы, гиперзвуковыми ракетами будут вооружаться истребители Су-57. Самолеты получат ракету с характеристиками, подобными ракетам «Кинжала», но она будет с внутрефюзеляжным размещением и меньшими габаритами», — цитирует источник в авиастроительной отрасли ТАСС.

Характеристики новой ракеты, ее название и сроки испытаний не сообщаются. Официального подтверждения информации нет.

В настоящее время опытное боевое дежурство в Воздушно-космических силах РФ несут вооруженные авиакомплексом «Кинжал» истребители МиГ-31К. Гиперзвуковые ракеты способны набрать 10 скоростей звука и осуществлять маневрирование, оставаясь практически неуязвимыми для существующих систем ПВО и ПРО.

Ранее портал «Ридус» сообщал, что за шесть лет в 30 раз увеличилось число высокоточных крылатых ракет в российской армии.