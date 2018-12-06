Началась подготовка к отправке кораблей США в Черное море — СМИ

Нью-Йорк, 6 декабря. Телеканал CNN сообщил о начале подготовки к отправке американских кораблей в Черное море в ответ на действия РФ в ходе инцидента в Керченском проливе.

Как сообщает телеканал со ссылкой на должностных лиц США, командование Вооруженных сил Соединенных штатов оправило Турции уведомление о намерении пройти проливы в направлении Черного моря согласно конвенции Монтре от 1936 года, которая регулирует проход военных судов через Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, страны, не имеющие береговой линии в Черном море, должны не позднее 15-дневного срока уведомить Турцию о проходе своих кораблей.

По словам источника CNN, морской поход североамериканских ВМС станет «ответом на действия России против Украины в Керченском проливе».

«Наш 6-й флот всегда готов ответить там, где это необходимо», — заявил Кайл Ринас, представитель ВМС США, ответственный за проведение военно-морских операций в регионе.

Ранее телеканал «360» сообщил, что американский эсминец USS McCampbell совершил демонстративный маневр в Японском море недалеко от южного побережья Приморья, чтобы показать, что США «будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешает международное право».

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда три украинских корабля незаконно вторглись в российские территориальные воды. Пограничники ФСБ РФ были вынуждены задержать их вместе с экипажами за нарушение государственной границы России. В Киеве обвинили Москву в «агрессии», после чего ввели в ряде регионов Украины военное положение. Кремль назвали действия ВМСУ провокацией и заявил, что действия пограничников были законными и соответствовали поставленной задаче по защите госграницы РФ.