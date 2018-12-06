Минтруд России утвердил профстандарт няни

Москва, 6 декабря. Министерство труда и социальной защиты утвердило подготовленный в рамках Десятилетия детства профессиональный стандарт няни.

Профстандарт няни — работника по присмотру и уходу за детьми было поручено разработать и утвердить в 2018 году Минпросвещения, Минтруду, Минэкономразвития и Минфину. Ответственным разработчиком стандарта стал ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования».

«Приказ подписан министром труда и соцзащиты Максимом Топилиным и направлен на регистрацию в Минюст России», — цитирует пресс-службу министерства ТАСС.

Вступление профстандарта в силу не означает автоматической приостановки деятельности уже работающих нянь или их срочной переаттестации. Переход должен происходить поэтапно, отметила замдиректора Института изучения детства, семьи и воспитания Ирина Вагнер.

В профстандарте определены функции нянь, требование о прохождении обучения по оказанию детям дошкольного возраста первой помощи. Один из разделов профессионального стандарта связан с умениями и знаниями в области ухода и присмотра за детьми с инвалидностью.