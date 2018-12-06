Финансового директора Huawei задержали в Канаде по запросу США

Оттава, 6 декабря. В Канаде задержана финансовый директор компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу.

Власти Канады сообщили, что Мэн была задержана в Ванкувере 1 декабря. По словам представителя министерства юстиции Канады Айан Мак-Леода, слушание о залоге по делу финансового директора Huawei Technologies назначено на пятницу, сообщают «Известия».

«Запрос на ее выдачу направили Соединенные Штаты», — рассказал Айан Мак-Леод журналистам.

Отметим, что Мэн является дочерью основателя Huawei Жэня Чжэнфэя. Она также занимает пост председателя правления компании.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе с Ираном в мае 2018 года. После этого Вашингтон восстановил все санкции против Тегерана, сообщает «Газета.ru».