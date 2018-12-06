Буш–младший рассказал о последних словах отца

Вашингтон, 6 декабря. Последними словами Джорджа Буша — старшего было признание в любви, сообщил его сын на церемонии прощания с 41-м президентом США.

Буш-младший рассказал, что позвонил отцу в минувшую пятницу, незадолго до его кончины. Представитель 94-летнего экс-президента сообщил, что тот, вероятно, слышит сына, хотя за весь день не произнес ни слова.

«Я сказал: «Отец, я люблю тебя, и ты был прекрасным отцом». И последними словами, которые он сказал, было: «Я тоже тебя люблю», — сообщил, сдерживая слезы, Джордж Буш — младший.

43-й президент США рассказал, что Буш–старший был очень трудоспособным политиком и хорошим семьянином. По словам Буша–младшего, природа дала его отцу всего два состояния: «режим полной скорости» и «сон», и даже в гольф тот играл «очень быстро».

Напомним, Джордж Буш — старший скончался 30 ноября в Хьюстоне на 95-году жизни. Экс-президент возглавлял США в период с 1989 по 1993 год. На это время приходятся военные кампании США в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Кроме того, Буш-старший руководил ЦРУ в 1976-1977 гг.

Церемония прощания с Бушем–старшим состоялась в Национальном кафедральном соборе Вашингтона. Как сообщает «Газета.ру», вопреки традиции, в ходе прощания слово не было предоставлено действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Джордж Буш — старший будет похоронен в четверг в Техасе.