В Киеве рассказали, как Порошенко будет срывать президентские выборы

Киев, 6 декабря. Украинский президент Петр Порошенко осознает перспективу проигрыша и будет срывать президентские выборы. Такое мнение высказал экс-нардеп Украины Андрей Сенченко.

По его словам, после того как попытка сорвать выборы не удалось, команда Порошенко будет пытаться скупить голоса избирателей, находящихся на заработках за границей.

В эфире телеканала «Наш» Сенченко подчеркнул, что, по его мнению, базовым сценарием срыва выборов является отмена их результатов. Сенченко заявил, что для такого сценария команда Порошенко сформировала «практически свой ЦИК».

«По одному из сценариев, который нам известен, они будут, когда проиграют полностью, пытаться согласовать решение ЦИК, что нет возможности установить результаты выборов», — подчеркнул Сенченко.

По его словам, для этого могут быть устроены провокации в регионах.

« Где-то сгорят бюллетени, где-то еще что-то»,— подчеркнул бывший нардеп.

Отметим, что в настоящий момент лидером президентской гонки на Украине является лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 21% избирателей. На втором месте комик Владимир Зеленский с рейтингом 11%. Как пишут «Известия» со ссылкой на свои источники, Зеленский серьезно настроен на участие в выборах, и может составить серьезную конкуренцию Петру Порошенко, чей рейтинг менее 10%.

Напомним, что Порошенко ввел в десяти областях Украины военное положение после инциденте в Керченском проливе, когда корабли ВМСУ нарушили границу России в Черном море и были задержаны.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что действия Киева являются провокацией, в преддверие президентских выборов на Украине.

Ранее Петр Порошенко заявил, что условием для переноса выборов может быть вооруженная наземная агрессия другой страны, сообщала «Газета.ru».