Эксперты из США назвали главное превосходство Ка-52 над американским AH-64

Вашингтон, 6 декабря. Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и американский AH-64 «Апач» являются бесспорными лидерами в своем классе боевых машин, однако российский вертолет превосходит свой американский аналог по огневой мощи и маневренности. Об этом написало американское издание Business Insider.

В опубликованной изданием статье эксперты сравнивают такие характеристики вертолетов, как мобильность, вооружение и конструкцию. Изучив возможности обеих машин, авторы статьи пришли к выводу, что российский вертолет обладает лучшей маневренностью и более чем в два раза – большей дальностью полета. При этом, он уступает американской машине в максимальной высоте полета.

В статье отмечается, что особенно удачной является конструкция несущих винтов Ка-52 – их соосное расположение делает вертолет «чрезвычайно маневренным».

Также авторы материала высоко отозвались о вооружении российского вертолета. Ка-52 обладает набором противотанковых ракет «Вихрь» и «Атака», а также ракетами класса «воздух-поверхность» Х-25МЛ, неуправляемыми ракетами С-8 калибра 80 миллиметров и 30-миллиметровой пушкой 2А42. Более того, вариант Ка-52 корабельного базирования несет противокорабельные ракеты X-35, обладающие дальностью полета в 130 километров.

Вооружение «Апача» скромнее: 16 ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух-поверхность», 76 неуправляемых ракет калибра 70 миллиметров, а также 30-миллиметровая пушка. Однако последняя модификация американского вертолета обладает возможностью получать данные с беспилотников и даже частично управлять ими. По мнению авторов статьи, это может стать «козырем в рукаве» для американского вертолета.