Издевательства над оппозиционными политиками на Украине стали нормой — Азаров

Киев, 6 декабря. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров привлек внимание общественности к состоянию находящегося в тюрьме бывшего лидера «Партии регионов» Александра Ефремова.

Николай Азаров рассказал о состоянии бывшего лидера «Партии регионов» Александра Ефремова в своей записи, опубликованной в Facebook. По словам экс-премьер-министра Украины, «издевательства над известными оппозиционным политиками стали нормой» после государственного переворота в Киеве.

Как пишет Азаров, Ефремов, некогда возглавлявший фракцию «Партии регионов» в Верховной раде, «безосновательно брошен в тюрьму», хотя никогда не скрывался от следствия. Единственное преступление экс-депутата, по словам Азарова — принадлежность к партии.

Бывший премьер-министр сообщает, что на очередном заседании Старобельского суда Луганской области Александру Ефремову стало плохо.

«Медики констатировали у него сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, гипертонический криз и прединфарктное состояние, заявив, что он нуждается в стационарном лечении. Но судья не только запретил госпитализировать его, несмотря на рекомендации врачей. А конвой силой вытащил Ефремова из машины скорой помощи», — рассказал Азаров.

Политик обращает внимание на следы от наручников на запястьях Ефремова, задаваясь вопросом — «где же возмущенные заявления правозащитных организаций о нарушении прав и свобод человека?».

«Вот так киевская клика грубо и безнаказанно игнорирует все нормы права и уголовного законодательства. А обвинения, наспех придуманные и «высосанные» из пальца, поражают своей бессмысленностью и бездоказательностью», — констатирует экс-премьер-министр.

Напомним, Александр Ефремов был задержан на Украине в 2016 году. Ему предъявлено обвинение в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность украинского государства».

Как сообщает «Газета.ру», задержание Ефремова было инициировано киевскими властями, поскольку президент Украины Петр Порошенко «нуждается в примерах, когда чиновники и депутаты несли бы ответственность за свои действия».