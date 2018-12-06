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Воспитательница наладила торговлю наркотиками в детском саду Хабаровска

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Воспитательница наладила торговлю наркотиками в детском саду Хабаровска

Хабаровск, 6 декабря. Воспитательница одного из детских садов Хабаровска торговала наркотиками с территории дошкольного учреждения.

Женщина организовала торговлю прямо на территории учреждения. Под видом клиентов к ней обратились сотрудники полиции, которые провели контрольную закупку. После этого воспитательницу задержали.

Ей предъявили обвинение в незаконном сбыте, приобретении и хранении наркотиков в значительном размере, сообщает Deita.ru.

Суд приговорил воспитательницу к четырем года и семи месяцам лишения свободы, однако приговор отсрочен, пока ее младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Отметим, ранее в Тюменской области осудили 42-летнюю воспитательницу детского сада за хранение наркотиков. Женщина приобрела их в Сети и хранила на полке в ванной. Тобольский суд назначил ей 300 часов общественных работ, кроме того, женщине запретили работать в дошкольном учреждении, сообщали «Известия».

Автор: Денис Коробейников
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