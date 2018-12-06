Американский военный спасен у берегов Японии

Токио, 6 декабря. В результате спасательной операции, развернутой у японского побережья после столкновения в воздухе американских самолетов, удалось найти одного из пострадавших.

Из семи человек, находившихся на борту потерпевших катастрофу у берегов Японии американских самолетов, пока удалось спасти лишь одного — об этом сообщает телеканал ABC.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о столкновении транспортного самолета С-130 и истребителя F-18 корпуса морской пехоты США. Самолеты, взлетевшие с американской базы Ивакуни, по неизвестной пока причине врезались друг в друга в процессе дозаправки в воздухе. Катастрофа произошла над морем, где в данный момент работают спасатели, занимающиеся поиском пострадавших.

По данным ABC, один из них был найден силами самообороны Японии. О состоянии обнаруженного военнослужащего пока ничего не сообщается.

Как сообщают в Минобороны США, инцидент произошел около 02.00 по местному времени (около 20.00 мск). Самолеты выполняли «плановый учебный полет», подчеркивают в военном ведомстве.