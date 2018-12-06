«Больше русского языка»: львовский телеведущий отреагировал на переселение жителей Донбасса

Львов, 6 декабря. Львовский телеведущий Остап Дроздов оказался недоволен переселению в город жителей Донбасса, которые, по его словам, обладают другой ментальностью. Об этом он заявил в эфире «Полтавского ТВ».

Дроздову не понравилось, что в городе стало больше звучать русского языка. Журналист считает, что уроженцы Донбасса «заразили Львов болезнью, которой болеет вся Украина».

«Они изменили ландшафт гуманитарного Львова. Сейчас ты идешь по площади Рынок и слышишь больше русского языка», — отреагировал Дроздов на переселение жителей Донбасса.

Ведущий заявил, что переселенцы из Донбасса не должны «оставаться собой» во Львове. Дроздов подчеркнул, что собой они могут оставаться в «советских лугансках». Ведущий потребовал относиться к украинскому языку с уважением.

«Вы приехали на Западную Украину, где украинский язык гегемонный. Пожалуйста, включите мозги и относитесь к этому с уважением», — заявил Дроздов.

По его словам, Львов существенно отличается от остальной Украины, которая, по мнению телеведущего, является евразийской цивилизацией, а Львов — европейской.

«У нас вечная тема: заразит ли собой европейская Западная Украина евразийскую Украину. Львов старается быть заразным», — отметил Дроздов.

Напомним, ранее депутаты областного совета Львова приняли решение запретить публичное использование русского языка на территории этого украинского региона.

Как сообщала «Газета.ru», за такое решение высказались 57 народных избранников парламента Львовской области. Кроме того, львовские депутаты решили обратиться в Верховную раду о необходимости принятия такого решения на территории всей Украины.