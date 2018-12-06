Черепаха с пластом земли на панцире поразила американские СМИ

Вашингтон, 6 декабря. В Интернете был опубликован необычный снимок крупной черепахи, которая тащит на панцире внушительный пласт земли. Издание Live Science обратилось к сотрудникам организации Task Force Turtle, которые сделали эту фотографию, чтобы узнать о необычной черепахе больше.

Журналистам рассказали, что передвижения черепах в болотах американского штата Мэриленд отслеживаются учеными и студентами Вашингтонского колледжа.

«Все наши черепахи оснащены радиопередатчиками. Мы следуем за ними буквально 24 часа в сутки», ― рассказал профессор биологии Вашингтонского колледжа Аарон Крохмал.

По его словам, каждый год черепахи перемещаются по одному и тому же маршруту. Летом они проводят время на площадках, а зимой – прячутся в тесные норы в земле. Черепаха с необычным пластом земли, по всей видимости, недавно проснулась в илистой земле у высохшего озера и сейчас направляется к месту своей зимовки. Эксперты оценили вес черепахи в шесть килограмм, а вес земли на ее спине – в восемь.