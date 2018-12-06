Посол Германии разочаровал власти Украины

Киев, 6 декабря. Чрезвычайный и полномочный посол Германии на Украине Эрнст Райхель разочаровал власти Украины, заявив, что новые антироссийские санкции лишь усугубят напряжение в международных отношениях.

Немецкий дипломат сообщил, что в Европе в данный момент нет единого мнения по вопросу введения дополнительных санкций в отношении РФ из-за инцидента в Керченском проливе. Если одни, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, настаивают на усилении санкций, то в Германии считают, что этот путь не является конструктивным, поскольку приведет лишь к обострению конфликта.

Такое заявление Эрнст Райхель сделал в ходе круглого стола на тему: «Санкции против России: как удержать европейское единство?», организованного аналитическим центром «Новая Европа».

«Обсуждения в ЕС в меньшей степени касается дополнительных санкций против России, речь идет об усилиях по защите существующих санкций. Это тот факт, который, вероятно, не выглядит справедливым для Украины, я понимаю это, но обсуждение проходит за пределами украинских границ», — приводит слова Райхеля агентство УНИАН.

Посол отметил также, что в Европе продолжается дискуссия по введению санкций в отношении России в связи с проведением выборов в ЛНР и ДНР, состоявшихся 11 ноября, результаты которых признаны в РФ. Как сообщает «Газета.ру», в среду, 5 декабря, послы стран Евросоюза согласовали расширение санкционного списка в отношении девяти человек, причастных к проведению выборов в Донбассе.

Райхель подчеркнул, что Евросоюз, скорее всего, продлит действие санкций, введенных против Москвы четыре года назад — их действие заканчивается в 2019 году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Украины Петр Порошенко потребовал от своих европейских партнеров ввести в отношении России дополнительный пакет санкций из-за инцидента в Керченском проливе. Порошенко пожаловался на то, что до сих пор реакция ЕС ограничивалась лишь «жесткими заявлениями» и попросил перейти к «конкретным» действиям.

Призыв руководителя Украины не возымел ожидаемого им действия на лидеров стран Евросоюза. Так, канцлер Германии Ангела Меркель ограничилась стандартными фразами и призвала к деэскалации в Керченском проливе. Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал не позволять Украине втягивать Берлин в войну с Россией, подчеркнув, что Порошенко активно это делает.

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября совершили попытку без предупреждений пройти Керченский пролив, незаконно проникнув при этом в российские территориальные воды. После многочасового преследования и целого ряда предупреждений пограничники ФСБ РФ были вынуждены задержать нарушителей. В Киеве назвали действия России «агрессией», после чего ввели в ряде регионов страны военное положение «в оборонительных целях».

В Москве заявили, что случившееся было провокацией со стороны Украины, подчеркнув, что пограничники выполняли свои обязанности в строгом соответствии с поставленной задачей по охране государственной границы и всех их действия были абсолютно законными.