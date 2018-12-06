Болтон рассказал, как США хотят противостоять «Северному потоку — 2»

Вашингтон, 5 декабря. Американские власти рассматривают различные варианты для того, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на конференции, организованной газетой Wall Street Journal.

По его словам, президент США Дональд Трамп считает, что Германия должна отменить проект «Северного потока — 2», поэтому США планируют различные варианты для остановки строительства.

«Мы смотрим на целый спектр опций, которые мы могли бы предпринять в этом направлении», — подчеркнул Болтон.

Напомним, что Берлин поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2». После инцидента в Керченском проливе с провокацией кораблей ВМС Украины глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, поэтому европейские страны не выиграют, если откажутся от участия в нем.

Ранее высокопоставленный чиновник Госдепа США заявлял, что Евросоюз должен отказаться от «Северного потока — 2» после задержания украинских кораблей.

Проект «Северный поток —2» включает две нитки газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он пройдет от побережья России до Германии через Балтийское море.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России в Черном море. Корабли были задержаны российскими пограничниками, возбуждено уголовное дело. Москва назвал действия Киева провокацией в преддверии президентских выборов на Украине, сообщает «Газета.ru»