Прилепин рассказал, почему больше не воюет в Донбассе

Москва, 6 декабря. Российский писатель Захар Прилепин объяснил журналистам из Словении, почему больше не принимает участие в боевых действиях по обороне ДНР.

Как сообщил Прилепин в интервью словенскому телеканалу RTV4, для него ситуация в Донбассе изменилась, поскольку в дело, якобы, вступили интересы «большого бизнеса». Писатель подчеркнул, что раньше охотно ездил в ДНР, потому что там была «территория свободы», где оставалось пространство для «музыки, поэзии» и «широкого жеста».

«Сопереживаю народу Донбасса, помогаю, у меня гуманитарный фонд, мой батальон, я остаюсь его куратором, но я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса, за капитализм», — рассказал журналистам Прилепин.

Писатель принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса в качестве добровольца с 2015 года. Прилепин был советником главы ДНР Александра Захарченко и заместителем командира батальона спецназа Донецкой народной республики. В 90-е годы прошлого века Прилепин воевал в Чечне в качестве командира отделения ОМОН.

Как пишет «Газета.ру», Захар Прилепин входит в число самых популярных в России писателей — по результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в 2016 году, он занял третье место по популярности среди российских читателей, разделив позицию с Борисом Акуниным, Виктором Пелевиным и Александром Прохановым.

Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военную кампанию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране зимой того же года. Ситуацию пытаются урегулировать на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает все договоренности.