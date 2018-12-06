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Предложение РФ о создании рабочей группы по кибербезопасности поддержано ГА ООН

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Предложение РФ о создании рабочей группы по кибербезопасности поддержано ГА ООН

Нью-Йорк, 6 декабря. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН поддержала российскую резолюцию по созданию в международной организации рабочей группы для противодействия киберпреступности. Документ был поддержан 119 стран, против выступили 46, еще 14 воздержались.

Стоит отметить, что против сотрудничества в сфере кибербезопасности выступили США, Великобритания, Украина и Грузия.

Текст резолюции содержит постановление о созыве рабочей группы, которая позволит продолжить дальнейшую выработку норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационно-коммуникационном пространстве. Кроме того, новый орган позволит совместно противодействовать киберпреступности. Ожидается, что первая сессия нового органа пройдет в июне 2019 года.

Автор: Антон Зарубин
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