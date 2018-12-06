Египетские военные высоко оценили российские вертолеты Ка-52

Каир, 6 декабря. Российские самолеты Ка-52, поставляемые в Египет, ничем не уступают зарубежным аналогам. Об этом заявил глава Департамента по вооружениям ВС Египта генерал Тарек Саад Заглюль.

Ряд западных СМИ ранее распространил информацию, что Египет якобы намерен отказаться от российских вертолетов Ка-52 из-за выявленных в ходе эксплуатации проблем. Однако Заглюль опроверг эти слухи, указав, что власти Египта высоко оценивают характеристики российских вертолетов.

«Этот вертолет находится на уровне высочайшего качества, не уступая американскому «Апач» (AH-64 Apache). Это отличная машина, которая является хорошим подспорьем нашим военно-воздушным силам», ― приводит слова египетского генерала ТАСС.

Заглюль отметил, что Египет намерен диверсифицировать поставки вооружений из других стран, однако Каир уже долгое время сотрудничает с Москвой, и руководство Египта не видит смысла отказываться от хорошо себя зарекомендовавшей российской техники.