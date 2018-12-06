В РПЦ рассказали, почему патриарх Варфоломей «мстит» патриарху Кириллу

Москва, 6 декабря. Деятельность по предоставлению Украине автокефалии со стороны Константинополя является «местью» патриарха Варфоломея русскому патриарху Кириллу за провал Критского собора в 2016 году. Об этом заявил представитель Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, патриарх Варфоломей продолжает свою линию, выполняя политический заказ из США.

«Руководство этой страны [США] не скрывает того, что они являются главными заказчиками. Заказ был оплачен денежными купюрами, что также достаточно хорошо известно», — заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в беседе с порталом Orthodoxie.com.

Он подчеркнул, что константинопольский патриарх хочет разрушить Русскую православную церковь, а также максимально ослабить ее.

По его словам, Варфоломей считает, что патриарх Кирилл «подговорил» православные церкви, чтобы они отказались участвовать в Критском соборе.

«Тем самым он [патриарх Варфоломей] хочет отомстить патриарху Кириллу за провал Критского собора», — подчеркнул митрополит Волоколамский Иларион.

Он напомнил, что Московский патриархат отказался последним от участия в Критском соборе, поскольку решения должны были приниматься с участием всех общепринятых поместных церквей. Иларион подчеркнул, что об отказе участвовать в Критском соборе сначала заявила Болгарская церковь, потом Антиохийская, потом Грузинская.

Напомним, во время Критского собора были приняты шесть документов. Кроме того, участники Собора выступили с посланием об отношении к основным событиям и проблемам современного мира. Синод РПЦ не признал Собор на Крите в качестве всеправославного, подчеркнув, что он может считаться важным событием.