Сирия новости 6 декабря 07.00: курды несут потери в Дейр-эз-Зоре; «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет бои с «Нур ад-Дин аз-Зенки»

Сирия, 6 декабря. Курды несут потери в Дейр-эз-Зоре; «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет бои с «Нур ад-Дин аз-Зенки»; «Асайиш» арестовали 8 человек в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: продвинулись в Хаджине.

«Исламское государство»1: отступило к Абу-Хасану.

«Сирийская свободная армия»: атаковала YPG к северу от Манбиджа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Нур ад-Дин аз-Зенки» на северо-западе Алеппо.

Провинция Алеппо

По сообщениям Telegram-канала @lawandhamdo1, турецкие войска разыскивают отряд YPG, который ранее совершил нападение на боевиков «Сирийской свободной армии». Для этого было движение в районе населенного пункта Джандарес было полностью перекрыто. Одновременно с этим, подпольная ячейка курдских «Отрядов народной самообороны» атаковала силы протурецких вооруженных группировок в деревне Казрихаль. Курдам удалось ликвидировать двух и ранить трех боевиков ССА.

Источник в Telegram-канале @AFRI_N сообщает о перестрелке между «Сирийской свободной армией» и «Демократическими силами Сирии», которая произошла к северу от Манбиджа, в населенном пункте Дадат. По имеющимся данным, обе стороны понесли потери.

Сразу в нескольких населенных пунктах на северо-западе Алеппо прошли боестолкновения между группировками «Хайят Тахрир аш-Шам» с «Нур ад-Дин аз-Зенки». Telegram-канал @NewsTerkey1 передает, что перестрелки велись в районах Кафр-Бисина, Маарет-Артика и Баллирмуна. По последним данным, было ликвидировано 12 боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и 9 боевиков «Нур ад-Дин аз-Зенки».

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские источники продолжают сообщать о том, что «Демократические силы Сирии» при авиационной поддержке коалиции якобы продвинулись в южном направлении и взяли под контроль несколько районов подконтрольного «Исламскому государству» города Хаджин. Так, например, источник в Twitter (@Rojava_Society) сообщает, что курдские вооруженные формирования заняли территорию рынка, промзоны, госпиталь и квартал Хамва. Боевики «Исламского государства» в свою очередь отошли в район населенного пункта Абу-Хасан.

Как пишет издание Euphrates Post, в ходе боев с ИГИЛ1 в Хаджине «Демократические силы Сирии» потеряли 15 человек убитыми и еще около 30 получили ранения. Отмечается, что это связано с тем, что террористы совершают самоподрывы и минируют местность. Telegram-канал @directorate4 сообщает, что всего с 25-го ноября по 5-ое декабря командование SDF признало потерю 52 человек.

По сообщениям Telegram-канала @nors2017, в ходе нападения на опорный пункт «Демократических сил Сирии» боевики «Исламского государства» убили четырех и ранили нескольких курдов в населенном пункте Хараедж.

Провинция Идлиб

Telegram-канал @smmsyria сообщает, что несколько полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» вместе с активистами из псевдогуманитарной организации «Белые каски» покинули территорию Сирии и бежали в Турцию. Источник сообщает, что содействие боевикам оказали турецкие пограничники, обеспечив им безопасный переход из населенного пункта Сармада до сирийско-турецкой границы.

Провинция Ракка

​​Как сообщает Telegram-канал @directorate4, «Демократические силы Сирии» престовали четырех боевиков актикурдской группировки «Харакат аль-Кайам». По данным SDF, задержанные причастны к совершению ряда покушений на бойцов арабо-курдских сил, мирных жителей и старейшин племен, лояльных поддерживаемому США объединению. Пленные боевики «Харакат аль-Кайам» действовали на территории Манбиджа, Тель-Абъяда, Ракки и других населенных пунктов, находящихся под контролем SDF. На допросе они признались, что планировали серию новых нападений. При обыске в домах боевиков «Харакат аль-Кайам» были обнаружены взрывчатые вещества, элементы для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы.

По данным Telegram-канала @gJarablous, ополченцы «Народного сопротивления восточных районов» подорвали СВУ и совершили нападение на пост SDF в городе Ракка. Сообщается об убитых и раненых со стороны курдов. Информация уточняется.

Так называемые силы курдской безопасности «Асайиш» продолжают проводить полицейские рейды против местного арабского населения. В ходе облав, которые прошли в населенных пунктах Шермух и Телль-Хаммам курдами было задержано восемь человек, которые якобы были причастны к террористической деятельности. Об этом пишет Euphrates Post.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)