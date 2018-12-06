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Мораторий на повышение топливных налогов одобрен Нацсобранием Франции

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Мораторий на повышение топливных налогов одобрен Нацсобранием Франции

Париж, 6 декабря. Национальное собрание Франции одобрило идею правительства ввести полугодовой мораторий на экологические налоги в топливной сфере. Голосование по данному вопросу состоялось сразу после обсуждения депутатами доклада французского премьер-министра Эдуара Филиппа.

Председатель Нацсобрания Ришар Ферран сообщил, что за принятие налоговых мер, предложенных правительством, проголосовали 358 депутатов. Еще 194 выступили против.

Кроме полугодового моратория на повышение налогов на топливо, в принятом пакете содержатся другие меры, например введение моратория на тарифы на электроэнергию и газ и отмена повышения стоимости технического осмотра автомобилей.

Напомним, во время пресс-конференции саммита G20 в Аргентине президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что массовые беспорядки в Париже не имеют ничего общего с мирными акциями протеста. Французский президент также добавил, что все виновные будут привлечены к суду. 

Автор: Антон Зарубин
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