Сирия: в ОЗХО подтвердили отсутствие деятельности по производству химоружия в САР

Нью-Йорк, 6 декабря. В Сирии отсутствует деятельность по производству отравляющих веществ. Об этом говорится в докладе всемирной организации по контролю за бывшими сирийскими объектами по производству химоружия.

Так, эксперты Организации по запрещению химоружия провели третий раунд осмотра подземных сооружений в Сирии. В ходе него подтвердилось, что на пяти объектах по- прежнему не ведется деятельности, которая запрещена Конвенцией о химическом оружии, сообщается в документе.

В ООН заявили, что состояние внутренних и внешних бетонных заглушек, установленных на объектах, говорит об отсутствии несанкционированного посягательства на объекты. Кроме того, эксперты ОЗХО не обнаружили посягательства на систему дистанционного слежения, которая установлена для наблюдения за заглушками на объектах.

Напомним, 24 ноября исламисты обстреляли мирные кварталы провинции Алеппо снарядами, заряженными запрещенным отравляющим веществом. В результате атаки пострадали больше ста человек, среди них восемь детей. ВКС РФ провели бомбардировку объектов террористов.