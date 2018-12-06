Лондон, 6 декабря. Лондон потворствует агрессивному настрою Киева, игнорируя сознательное нарушение кораблями ВМС Украины территориальных вод России во время инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

По его словам, в Великобритании даются предвзятые оценки действиям России, а грубое и сознательное нарушение украинскими кораблями территориальных вод РФ игнорируются в заявлениях британского правительства.

Представитель посольства подчеркнул, что на украинских судах, нарушивших границу РФ, присутствовали сотрудники СБУ, которые имели специальное задание действовать таким образом.

Он напомнил, что Керченский пролив открыт для прохода в российские и украинские порты любых судов и военных кораблей. Однако в нем действуют определенные процедуры уведомления о проходе. Представитель посольства подчеркнул, что после 25 ноября 2018 года не было никаких проблем с проходом по проливу, в том числе украинских военных кораблей.

В посольстве РФ также подчеркнули, что Лондон игнорирует тот факт, что Украина нарушила госграницу России в том месте, которое было российской территорией еще до событий 2014 года.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди украинских моряков были два сотрудника СБУ, которые руководили этой операцией. Путин подчеркнул, что провокация Киева связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и были задержаны. 24 члена экипажа арестованы на два месяца по обвинению в нарушение российской границы.