США отправили эсминец к российским берегам, чтобы «бросить вызов» РФ ― СМИ

Вашингтон, 5 декабря. Командование США отправило эсминец USS McCampbell к берегам Приморского края России. Как объяснили в командовании Тихоокеанского флота США, Вашингтон пошел на этот провокационный шаг, чтобы «бросить вызов морским претензиям России».

Американский эсминец USS McCampbell 5 декабря прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море у южного побережья Приморского края России. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр.

Согласно тексту этого документа, Вашингтон отправил свой корабль, чтобы бросить вызов «чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации».

Как подчеркнул представитель ВМС США, Америка не собирается признавать за Россией права на часть водных территорий, заявив, что Москва претендует на районы, превышающие 12 миль от побережья, установленных международным правом.