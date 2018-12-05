Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

Москва, 5 декабря. Клиенты Сбербанка смогут переводить деньги по номеру телефона только на дебетовые карты. На кредитные карты можно будет зачислять средства, используя номер карты.

В пресс-службе Сбербанка пояснили, что механизм зачисления денег на дебетовые карты не изменился,он будет осуществляться как обычно — по номеру телефона, а перевод на кредитную карту можно будет осуществить только по номеру карты, сообщает ТАСС.

По словам представителей Сбербанка, нововведение связано с жалобами клиентов, которые случайно отправляли деньги на кредитные карты, а вывод средств является платным.

В Сбербанке пояснили, что нововведения будут вводиться поэтапно по регионам с 3 декабря.