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Российский биопринтер впервые в истории напечатал орган на борту МКС

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Российский биопринтер впервые в истории напечатал орган на борту МКС

Москва, 6 декабря. Российские специалисты впервые в мире напечатали орган в космосе: на борту Международной космической станции (МКС)  биопринтер создал конструкт мышиной щитовидной железы. Об этом сообщает пресс-служба компании «Инвитро», которая владеет лабораторией, поставившей эксперимент в космосе.

Эксперимент был начат на борту МКС 4 декабря в 17.00 по московскому времени космонавтом Олегом Кононенко.

«Получаем фотографии из космоса. На экране камеры отчетливо видно, как собрался и левитирует живой конструкт мышиной щитовидной железы», — сообщает пресс-служба.

Это первый случай, когда на борту МКС при помощи биопринтера был создан орган. Сам конструкт будет возвращен на Землю уже в этом месяце, после чего он будет тщательно исследован. Результаты эксперимента будут опубликованы в начале 2019 года. Отметим, что США планируют доставить свой биопринтер лишь весной 2019 года.

Автор: Антно Зарубин
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