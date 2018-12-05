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Рада обсудит проект возвращения Бандере звания Героя Украины

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Рада обсудит проект возвращения Бандере звания Героя Украины

Киев, 5 декабря. В украинском парламенте подготовлен проект постановления обращения к президенту страны Петру Порошенко с призывом вернуть звание Героя Украины лидеру украинских националистов Степану Бандере. Данный документ был зарегистрирован на сайте Верховной рады.

В 2010 году занимавший в то время пост президента Украины Виктор Ющенко подписал указ о присвоении Бандере звания Героя Украины. Однако позже этот указ был отменен по решению Донецкого окружного суда, так как данное звание может быть присвоено лишь гражданину Украины. В 1959 году, когда Бандера был убит, Украины как государства еще не существовало.

«Инициаторами проекта выступили народные депутаты от фракций «Блок Порошенко», «Народный фронт», — сообщается на сайте Рады.

Напомним, что еще в феврале 2017 года на сайте президента Украины была создана петиция в поддержку инициативы о возвращении Бандере звания Героя Украины. За 90 дней она смогла собрать лишь 187 голосов из необходимых 25 тысяч.

Автор: Антон Зарубин
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