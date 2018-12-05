Сирия: коалиция США нанесла удар по Хаджину, погибли пять человек

Дамаск, 5 декабря. Возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по сирийскому населенному пункту Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает агентство САНА, погибли не менее пяти мирных жителей.

По предварительным данным, в результате авиаудара также есть пострадавшие, однако на данный момент подробности еще не неизвестны.

Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, только с начала ноября жертвами налетов авиации США и их союзников на провинцию Дейр-эз-Зор стали свыше сорока детей.

Министерство иностранных дел Сирии в прошлом месяце направило в Совет Безопасности ООН послание, в котором обвинило США и возглавляемую ими коалицию в военных преступлениях в Сирии. Дамаск потребовал от ООН осудить американские преступления и создать независимый механизм для их расследования.