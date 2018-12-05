Обвиняемые в хулиганстве футболисты Мамаев и Кокорин встретят Новый год в СИЗО 

Тверской суд Москвы 5 февраля на 2 месяца продлил арест обвиняемым в хулиганстве и побоях футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Новый год они проведут в СИЗО. Следствие настояло на тяжести преступления и посчитало, что в случае освобождения фигуранты дела могут скрыться из страны или продолжить преступную деятельность.

Заседание длилось более 5 часов. Суд рассматривал продление меры пресечения не только футболистам, но и еще двум обвиняемым: Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому. Они так же останутся под стражей до 8 февраля 2019 года.

«Мы по-прежнему настаиваем на том, что потерпевшие не дают правдивых показаний. А на них строится обвинение. С чем связан такой уклон совершенно непонятно. Может быть дело в том, что из этого была раздута такая история, может показательная порка, казнь на дворцовой площади», - недоумевает Александра и Кирилла Кокориных Татьяна Струкалова.

«Нам не понятно изначально, что произошло, на месте происшествия. Ни на первое, ни на второе наряд полиции потерпевшими не вызывался. В силу неизвестных обстоятельств они волшебным образом пошли в одну и ту же клинику, тут же написали заявление, тут же быстренько дело передали наверх. Нам эти обстоятельства не понятны», - подчеркивает защитник Александра Кокорина Андрей Ромашев.

Все адвокаты сошлись во мнении, что обвинение построено на ложных показаниях потерпевших и свидетелей. Они намерены обжаловать решение суда по каждому фигуранту. Также защитники настаивали на том, что обвиняемые не будут продолжать преступную деятельность и препятствовать следствию.