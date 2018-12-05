«Проблем себе ищут»: российские военные оценили планы НАТО в Крыму и Калининграде

Москва, 5 декабря. План американского вице-адмирала Эндрю Льюиса по «разгрому» российских сил в Крыму и Калининградской области является сумасбродным. С таким заявлением выступил бывший начальник штаба войск ПВО России Александр Маслов.

Льюис ранее выступил с заявлением, в котором рассказал, что руководство НАТО якобы знает, как одержать победу над российскими силами в Крыму и Калининградской области. По словам американского военного, главной проблемой в случае военного конфликта являются российские средства противоракетной и противокорабельной обороны, а также значительный военный контингент. Однако по словам Льюиса, НАТО был разработан план, позволяющий свести российское превосходство в этих регионах.

«Если не вдаваться в детали, о которых я не могу говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа. Я знаю, что это могут наши авианосцы. Я знаю, что это могут наши сухопутные силы. У нас для этого есть чёткий метод», ― заявил он, не раскрывая подробностей упомянутого «плана».

Это заявление прокомментировал генерал-лейтенант запаса и экс-начальник штаба войск ПВО России Александр Маслов. По его словам, американский коллега, скорее всего, недостаточно хорошо разбирается в военном деле.

«Какой-то шарлатан проблем себе ищет, как его можно еще комментировать? Сейчас все занимаются нагнетанием истерии о войне. Неужели лучше будет на войне чем сейчас? Это сумасброд, куда он вообще собрался? Сам-то пистолет хоть раз в руках держал», ― ответил эксперт на слова Льюиса.

Напомним, что ранее российский сенатор Алексей Пушков предостерег США от отправки флота НАТО в Черное море, указав, что это приведет к резкой эскалации конфликта.