«Вы хотите помериться силами?»: эксперт прокомментировал ультиматум Помпео РФ

Москва, 5 декабря. Требования США к России, в частности – ликвидация ракет средней и меньшей дальности, а также освобождение украинских моряков, вызывают лишь иронию. С таким заявлением выступил израильский военный эксперт Яков Кедми.

В этот вторник госсекретарь США Майк Помпео фактически выдвинул ультиматум России, потребовав от нее в течение шестидесяти дней вернуться к выполнению договора о РСМД. Среди перечисленных им пунктов – ликвидация Россией значительной части своего арсенала крылатых ракет, включая «Калибры». В противном случае, заявил глава Госдепа, США в одностороннем порядке прекратят соблюдать ДРСМД.

Кедми указал, что заявление Помпео говорит о его полном непонимании происходящего в мире. По словам эксперта, Москва никогда не выполнит ни одного из пунктов, озвученных Помпео, так как все они носят сугубо ультимативный характер. При этом, надежды США на то, что Россия начнет следовать правилам США абсолютно беспочвенны, тем более, что Вашингтон просто не обладает возможностью как либо навредить РФ.

По мнению эксперта, фактически США открыто угрожают России применением силы, так как других аргументов у Белого дома не осталось.

«Вы хотите помериться силами? Ну, хорошо, сделайте одолжение. Россия никогда не угрожает. Что Россия сделает, это другой вопрос. Но опускаться до их «уличного» уровня она не будет», — отметил Кедми.

Напомним, что российские официальные лица неоднократно отмечали, что Москва строго выполняет все условия Договора РСМД. ВС США в то же время, как рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, относятся к следованию пунктам соглашения весьма безответственно. Москва уже заявила, что согласна пойти на уступки Вашингтону только в том случае, если эти уступки будут взаимными.