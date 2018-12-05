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Сирия: военнослужащий САА погиб при обстреле провинции Алеппо боевиками

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Сирия: военнослужащий САА погиб при обстреле провинции Алеппо боевиками

Дамаск, 5 декабря. Военнослужащий сирийской армии в провинции Алеппо погиб после обстрела со стороны боевиков, действующих в составе незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, ЦПВС зафиксировал за последние сутки одно нарушение режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

«Боевиками незаконных вооруженных формирований обстрелян населенный пункт Эз-Зиара провинции Алеппо. В результате обстрела погиб один военнослужащий Вооруженных сил САР», ― сообщил российский генерал-лейтенант.

Также он напомнил, что в Сирии продолжает действовать амнистия, объявленная президентом Башаром Асадом для лиц, уклонившихся от прохождения военной службы, включая беженцев и боевиков. На 4 декабря этого года амнистировано уже 14 856 человек.

Автор: Антон Зарубин
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