ЕС и Украина заявили о готовности провести трехстороннюю встречу по газу в начале 2019 года

Брюссель, 5 декабря. Брюссель и Украина хотят провести трехсторонние переговоры по газу в начале 2019 года. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии по итогам встречи вице-председателя ЕК Мароша Шефчовича с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

В заявлении отмечается, Брюссель и Киев выражают намерение провести трехстороннюю встречу по вопросу транзита газа из РФ в ЕС на политическом уровне с участием представителей Евросоюза, России и Украины в начале 2019 года.

«Обе стороны выразили намерение провести следующую трехстороннюю встречу на политическом уровне в начале следующего года. Возможно, ей будет предшествовать техническая встреча с участием экспертов», — говорится в документе.

Минувшим летом в Германии состоялись переговоры по вопросу транзита газа из России в ЕС через Украину. Следующая встреча должна была состояться в середине октября, однако этого так и не произошло.