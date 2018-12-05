Украина требует провести консультации в «будапештском формате»

Киев, 5 декабря. Киев потребовал провести срочные консультации с участием России, Украины, Великобритании и США в связи с инцидентом в районе Керченского пролива.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-подписантам Будапештского меморандума с требованием провести срочные консультации со странами, подписавшими этот документ.

«МИД Украины на основании пункта шесть меморандума, обратилось к странам-подписантам будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые закреплены в меморандуме.

Напомним, 25 ноября три судна из состава военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские военные судна опасно маневрировали, а их экипажи отказывались подчиняться законным требованиям российских пограничников. Вечером три украинских судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.