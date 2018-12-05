Пушков прокомментировал возможную досрочную отмену военного положения на Украине

Москва, 5 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который допустил, что военное положение на Украине может быть отменено досрочно.

Гройсман ранее заявил, что Киев может пойти на отмену военного положения до назначенного срока, если «не будет чувствовать никаких угроз». Об этом он заявил на встрече с журналистами в украинской столице.

«В Киеве допустили возможность снятия военного положения. Неудивительно: никаких причин для него и не было. Заявления Порошенко о стягивании Россией войск к границам, как обычно, оказались ложью. Авантюристичная власть ― под стать ей и последние решения. Как, впрочем, и первые», ― написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, что в конце ноября Украина ввела режим военного положения на 30 дней в десяти своих областях после инцидента с нарушением украинскими кораблями военно-морских сил государственной границы РФ. Пограничной службе ФСБ России пришлось силой останавливать нарушителей.