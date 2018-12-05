Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Вашингтон, 5 декабря. В эту среду с мыса Канаверал (штат Флорида) совершила старт ракета-носитель Falcon 9, которая выведет на орбиту космический корабль Dragon. Этот корабль должен будет доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Трансляцию запуска ведут компания SpaceX и американское космическое агентство NASA.

Как сообщается, ракета стартовала в расчетные 21​​​.16 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Отделение первой ступени штатно прошло через три минуты после старта.

Грузовой корабль Dragon несет около 2,6 тонн груза, среди которого материалы для научных экспериментов и различное оборудование. Корабль прибудет на орбиту в эту субботу, тогда же состоится стыковка с МКС. Возвращение грузового корабля с отработанными материалами запланировано на январь.