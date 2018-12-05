В Совфеде рассказали, как Россия ответит на выход США из ДРСМД

Москва, 5 декабря. Россия готова обеспечить «боевое накрытие» системами ПВО и ПРО всех потенциальных целей и важных объектов в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Если договор будет денонсирован американцами, то мы будем вынуждены ставить боевые «накрытия» на всех чувствительных местах, которые могут стать потенциальной мишенью Америки, — заявил Бондарев в комментарии ТАСС.

По словам Бондарева, создание такого оборонного купола скажется и на Европе, и на Китае. Глава комитета добавил, что выступает за сохранение ДРСМД. Парламентарий сказал, что Россия будет вынуждена ответить целым комплексом мер, которые повысят риск возникновения гонки вооружений.

Бондарев отметил, что Россия соблюдает «каждую букву подписанных договоров», в то время, как Вашингтон ставит под угрозу не только ДРСМД, но и СНВ-III. Пролонгация последнего оказывается под угрозой из-за инициативы США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ДРСМД из-за того, что Москва якобы его нарушает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут доказательства такого заявления. Президент РФ Владимир Путин отметил, что выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений.