Украинский ракетный катер «Прилуки» с пятой попытки вышел в море после ремонта

Киев, 5 декабря. Ракетный катер «Прилуки» из состава военно-морских сил Украины вышел в Черное море для выполнения задач после ремонта. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Сорокаметровый корабль ремонтировали почти три месяца​​​. Судоремонтники восстановили двигатель, топливные цистерны и корпус катера. Осуществлялось ли переоборудование катера под новые крылатые ракеты «Нептун» – информации пока нет», — сообщили в эфире украинского «Пятого канала».

Ремонт катера осуществлялся на «Николаевском судостроительном заводе» с 2015 по 2016 годы. В мае 2016 года катер вышел на ходовые испытания, однако не смог вернуться назад из-за технических проблем.

Министерство обороны Украины обвинило руководство судостроительного завода в некачественном ремонте и нарушении срока выполнения гарантийных обязательств, после чего обратилось в суд с иском о взыскании штрафных санкций. В начале сентября 2018 года ракетный катер «Прилуки» вновь прибыл на ремонт в «Николаевский судостроительный завод».

К концу ноября ремонтные работы были завершены, однако выход катера в Черное море откладывался пять раз из-за провокации Киева в районе Керченского пролива. В настоящее время ракетный катер «Прилуки» ВМС Украины направляется к месту выполнения задач в Черном море.

Стоит отметить, что в августе 2014 года катер «Прилуки» едва не затонул на параде военно-морских сил Украины в Одессе. Ракетный катер должен был открывать парад ВМС Украины. Судно не успело пройти даже одной морской мили и неожиданно начало тонуть прямо на глазах у изумленной публики.