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СБУ допросила 12 священников УПЦ по делу о госизмене

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СБУ допросила 12 священников УПЦ по делу о госизмене

Ровно, 5 декабря. Сотрудники управления СБУ в Ровенской области провели допрос 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ. Священники проходили в качестве свидетелей в делах по статьям «государственная измена» и «разжигание межрелигиозной вражды». Об этом сообщает пресс-секретарь управления Инна Илючок.

«Сегодня были вызваны 12 священников в качестве свидетелей в открытом уголовном производстве, которое расследуют следователи СБУ в Ровенской области», ― сообщает представитель СБУ.

Илючок не стала уточнять, что какие именно сведения украинские спецслужбы намеревались получить от вызванных на допрос священников. По ее словам, в повестках на допрос фигурировали такие статьи уголовного кодекса Украины, как «государственная измена» и «разжигание межрелигиозной вражды».

Напомним, что с начала церковного конфликта, СБУ неоднократно вызывала на допрос священнослужителей УПЦ. В начале этого месяца украинские спецслужбы допросили священников Сарненской епархии, включая архимандрита Иллариона.

Автор: Антон Зарубин
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