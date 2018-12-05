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Порошенко купит два люксовых автомобиля по 750 тысяч долларов

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Порошенко купит два люксовых автомобиля по 750 тысяч долларов

Киев, 5 декабря. Госкомпания «Автомобильная база государственного управления делами Украины» планирует закупить два бронированных автомобиля Mercedes-Benz S600 класса люкс для президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает украинский портал «Наши деньги» со ссылкой на сайт «Прозорро».

Стоимость каждого автомобиля в люксовом исполнении составляет 750 тысяч долларов. Отмечается, что автомобили должны быть окрашены в цвет «черный металлик».

Ранее Порошенко заявлял, что все средства налогоплательщиков, которые поступают в бюджет Украины, расходуются на нужны безопасности и армии. При этом Порошенко пообещал повысить зарплату военным не с 1 января, как ранее планировалось, а «со дня нападения России». Федеральное агентство новостей рассказало, сколько получают украинские военнослужащие.

В среду кабинет министров Украины направил в Международный валютный фонд письмо с просьбой предоставить кредит на сумму 3,9 млрд долларов. При этом транши МВФ осуществляют при условии повышения цены на газ для населения на 23% с 1 ноября.

Автор: Софья Куликова
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