Футболисты «Зенита» записали видео в поддержку Кокорина и Мамаева

Санкт-Петербург, 5 декабря. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и футболисты «Зенита» записали видеообращение к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которых суд оставил под арестом еще на два месяца.

Спортсмены Клаудио Маркизио, Александр Ерохин, Бранислав Иванович, Юрий Жирков и Олег Шатов сообщили, что ждут возвращения Мамаева и Кокорина в команды и всячески и поддерживают.

«Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все ошибаемся. Главное — делать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя», — сказал Семак.

Также арестованных футболистов поддержал нападающий московского клуба «Локомотив» Федор Смолов. Футболист рассказал, что арестованных Мамаева и Кокорина не хватает на поле. Спортсмен добавил, что все ждут их скорейшего возвращения, сообщает «Газета.ru»

Напомним, спортсмены были арестованы на два месяца за участие в двух потасовках в центре Москвы 8 октября. Сначала футболисты избили водителя ведущей «Первого канала», а затем набросились в кафе на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Причиной пьяной драки в кафе стало замечание Пака и просьба вести себя прилично.

Футболисты не первый раз становятся участниками скандала. Так, в 2016 после проигрыша на Евро Кокорин и Мамаев отметили неудачу шумной вечеринкой в Монте-Карло, потратив на шампанское 250 тысяч долларов.