Курсантов центра ВМФ в Кронштадте будут обучать современным средствам морской связи

Санкт-Петербург, 5 декабря. Курсантов центра ВМФ РФ в Кронштадте будут обучать современным средствам морской связи и телекоммуникаций, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Связь — нерв войны. Именно функция коммуникации выходит на главные роли в условиях современного боя на море, когда капитанам боевых кораблей, командирам соединений практически не остается времени на согласование действий, а решения, исходя из обстановки, приходится принимать почти автоматически. Отсюда особое значение в кронштадтском центре придается комплексу связи и телекоммуникаций.

Для занятий с курсантами в Кронштадте будет широко использоваться комплекс радиолокационных и гидроакустических средств.

Как напомнил главнокомандующий ВМФ на расширенном совещании с министром обороны РФ Сергеем Шойгу о создании учебно-научной базы в Кронштадте, сегодня в условиях Петергофа курсанты не имеют возможности использовать учебно-действующие образцы из-за ограничений излучения в городской черте.

«Размещение образцов радиоэлектронного вооружения на урезе воды (в прибрежной зоне Финского залива. — Прим. ФАН) создаст уникальную возможность проводить учебные занятия и научные исследования по реальным морским и воздушным целям», — констатировал он.

И, наконец, почему, собственно, для создания центра ВМФ нового поколения выбран Кронштадт?

Военные отвечают так: здесь будет использовано преимущество территориальной близости системы базирования флота, что, в свою очередь, создает уникальную возможность для систематического проведения занятий и научной работы с курсантами непосредственно на учебных кораблях судах Океанографической экспедиции.

В главном штабе ВМФ России зрят в корень, думая о будущих кадрах и планируя внедрить многоуровневую подготовку специалистов флота.

«Образовательная и научная деятельность должны максимально приблизиться к практике флота. Это станет несомненным преимуществом в вопросе подготовки военно-морских кадров», — поделился планами на будущее адмирал Владимир Королев.

И, конечно, выбор в пользу Города морской славы России — это дань преемственности. Страна постепенно возвращается к корням, в том числе в том, что касается возрождения богатых военно-морских традиций.

Не случайно в Кронштадте предусмотрена реставрация шедевра военно-исторического искусства, уникального гидротехнического сооружения — Петровского дока, построенного в 1752 году по чертежам Петра I.

Петровский док станет частью научно-просветительного Центра морской истории и подводной археологии, проект которого одобрен Советом по культурному наследию при Правительстве Санкт-Петербурга.

В доке, построенном по планам Петра, курсанты будут проходить занятия по легководолазной подготовке.