Сирия итоги за сутки на 6 декабря 06.00: под огнем ВВС коалиции погибло семь мирных жителей Дейр-эз-Зора, курды обокрали гражданских на КПП в Ракке

Сирия, 6 декабря. Под огнем международной коалиции погибло семь мирных жителей Дейр-эз-Зора, курды обокрали гражданских на КПП в Ракке, радикалы «Тахрир аш-Шам» захватили в плен и убили несколько человек в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме, отбили нападение исламистов в Латакии.

«Исламское государство»1: обстреляло САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала и убила несколько жителей Идлиба, пыталась напасть на САА в Латакии.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит YPG в Алеппо.

«Национальный фронт освобождения»: укрепляет позиции на юге Идлиба, ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Бригада Султана Мурада»: потеряла командира в Алеппо.

Курды: ведут бои с ССА в Алеппо, обстреливают Хаджин, обокрали гражданских на КПП в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удар по Хаджину, в результате чего погибло семь мирных жителей.

Провинция Латакия

Информационное агентство Al-Manar News передавало, что члены «Тахрир аш-Шам» пытались напасть на расположения Сирийской арабской армии (САА) в пяти километрах от города Кинсабба на трассе Латакия — Джиср аш-Шугур.

Сообщалось, что бойцы правительственных сил САР успешно отбили атаку террористов. Известно, что в результате столкновения боевики понесли потери в живой силе.

Предполагается, что нападение совершила одна из банд подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса, скрывающихся в Джиср аш-Шугуре.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо продолжились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Facebook (@SyrianNationalCoalition), что правительственные войска САР вели обстрел опорных пунктов джихадистов в окрестностях поселения Хайян. Кроме того, столкновения между армией САР и боевиками были зафиксированы в районе населенного пункта Халса на юге региона. Напомним, столкновения между САА и боевиками возобновились после ряда провокаций со стороны террористов подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции «Тахрир аш-Шам».

Также на севере провинции не прекращались перестрелки между «Сирийской свободной армией» (ССА) и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Twitter-канал (@HalabTodayTV) писал о столкновениях в окрестностях поселений Абла и Аль-Баб.

В Африне детонировало самодельное взрывное устройство, писал военный Twitter-канал (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, в результате взрыва был нейтрализован командир «Бригады Султана Мурада».

Инженерные бригады правительственных войск САР продолжили проводить работы по уничтожению мин, оставленных радикальными исламистами, в пригороде административного центра региона. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@daily_syria).

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Orient News писало, что в Хаджине в течение дня продолжались столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства».

Также военный источник сообщал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что по населенному пункту нанесли удары ВВС международной коалиции. По сведениям Twitter-канала (@ahmadalissa), в результате одного из авианалетов сил возглавляемого США альянса было убито семь мирных жителей, большинство из которых женщины и дети.

Члены ИГ1 открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) из своих укрытий на захваченных «демократическими силами» территориях на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@EsiscTeam).

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб в течение суток отмечались столкновения между правительственными войсками САР и радикальными исламистами. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Mithaq_plus), что в ответ на очередной провокационный обстрел джихадистов Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по опорным пунктам боевиков в окрестностях города Хан Шейхун. Также перестрелки между САА и террористами были зафиксированы недалеко от населенных пунктов Ум аль-Джалил и Аль-Фарджа, сообщал Twitter-канал (@MasarPressNet).

Местный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Geopol_Analisi), что террористы «Тахрир аш-Шам» напали на город Кафр Набель. Во время обстрела погибло несколько мирных жителей поселения, еще ряд гражданских попали под арест радикальных исламистов.

Гражданские продолжают массово выходить из районов, захваченных радикальными исламистами, на подконтрольные правительственным войскам САР безопасные территории региона, передавало информационное агентство Yaqein.

Провинция Ракка

Утром недалеко от госпиталя Демократических сил Сирии (SDF) на территории административного центра провинции Ракка детонировало самодельное взрывное устройство, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ahmadalissa). Информации о пострадавших не поступало.

В деревне Аль-Карама разгорелся конфликт между местными жителями и боевиками SDF, писал один из источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Raqqa_SL). По сведениям автора публикации, курдские радикалы похитили ценные вещи у нескольких гражданских, когда те пытались пройти через контрольно-пропускной пункт «демократических сил».

Twitter-канал (@smmsyria) сообщал, что население Ракки продолжает восстанавливать город своими силами. Напомним, за реконструкцию практически полностью разрушенного города несут ответственность SDF и оказывающая им финансовую поддержку международная коалиция.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что на севере провинции Хама продолжились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Столкновения отмечались недалеко от населенных пунктов Аль-Латамина, Мурек и Аз-Закият.

Кроме того, военный источник сообщал на своей странице в социальной сети Facebook (@SyrianNationalCoalition), что правительственные войска САР вели обстрел укрепрайонов радикальных исламистов в окрестностях поселения Аз-Зияра на западе региона.

В деревне Аль-Кастун были зафиксированы боестолкновения между «Национальным фронтом освобождения» и «Тахрир аш-Шам», передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, из-за перестрелок между радикалами пострадало несколько мирных жителей поселения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)