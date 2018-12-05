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Лавров обсудил с главой МИД Кипра обострение ситуации в Средиземноморье

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Лавров обсудил с главой МИД Кипра обострение ситуации в Средиземноморье

Москва, 5 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с главой внешнеполитического ведомства Кипра Никосом Христодулидисом обсудил обострение ситуации в Средиземноморском регионе, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В пресс-службе министерства иностранных дел РФ рассказали о телефонных переговорах Лаврова с коллегой из Кипра. Высокопоставленные дипломаты обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений, а также отдельные международные проблемы.

«[Лавров и Христодулидис] констатировали осложнение обстановки в [Средиземноморском] регионе, — констатировали в пресс-службе. — Подтвердили важность укрепления российско-кипрского взаимодействия в этих условиях».

Лавров обсудил с главой МИД Кипра обострение ситуации в Средиземноморье

Министры также договорились рассмотреть возможность очередной личной встречи в ближайшие месяцы.

Ранее Лаврова пригласили посетить Ирак. Предложение поступило от иракского коллеги.

Автор: Катерина Иванова
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