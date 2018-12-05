В Петербурге впервые пройдет сбор офицеров военно-политических органов

Санкт-Петербург, 5 декабря. В Северной столице стартовал первый сбор руководящего состава военно-политических органов ВС РФ под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Картаполова.

Офицеры военно-политический органов ВС РФ встретятся с ведущими политологами страны и писателем-публицистом Захаром Прилепиным. Также на полигоне в Ленинградской области будут проведены практические занятия. Военнослужащие продемонстрируют современные методики военно-политической работы.

Как отметили в пресс-службе Западного военного округа, особое внимание будет уделено психологическому сопровождению военнослужащих. Участие в сборе принимают более 250 офицеров разных видов войск.