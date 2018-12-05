Сирия новости 5 декабря 22.30: САА отбила атаку «Тахрир аш-Шам» в Латакии, из захваченных боевиками районов Идлиба продолжают выходить гражданские

Сирия, 5 декабря. САА отбила атаку «Тахрир аш-Шам» в Латакии, из захваченных боевиками районов Идлиба продолжают выходить гражданские, в Дамаске продолжаются работы по ликвидации последствий присутствия джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают следы присутствия боевиков в Дамаске, отбили нападение исламистов в Латакии, ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: пыталась напасть на САА в Латакии.

Провинция Дамаск

В районе Аль-Кабун Восточной Гуты продолжаются работы по ликвидации последствий присутствия в данной части провинции Дамаск незаконных вооруженных формирований. Местный источник передает в Telegram (@NovostiDamask), что бойцы Сирийской арабской армии (САА) взорвали полуразрушенное строение, представлявшее угрозу для мирных жителей.

Напомним, южный пригород сирийской столицы был освобожден от незаконных вооруженных формирований весной этого года. Радикалы были вынуждены сдать свои позиции и покинуть регион.

Провинция Латакия

Информационное агентство Al-Manar News передает, что члены «Тахрир аш-Шам» пытались напасть на расположения Сирийской арабской армии (САА) в пяти километрах от города Кинсабба на трассе Латакия — Джиср аш-Шугур.

Сообщается, что бойцы правительственных сил САР успешно отбили атаку террористов. Известно, что в результате столкновения боевики понесли потери в живой силе.

Предполагается, что нападение совершила одна из банд подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса, скрывающихся в Джиср аш-Шугуре.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными военизированными формированиями. Об этом пишет информационное агентство Yaqein. Столкновения отмечаются в окрестностях населенных пунктов Ум аль-Джалил, Аль-Фарджа, Хан Шейхун и Ляджат.

Мирные жители продолжают массово выходить из районов, захваченных радикальными исламистами, на подконтрольные правительственным войскам САР безопасные территории региона, передает Yaqein.

Ирак

Подконтрольное «Исламскому государству»1 информагентство «Аль-Амак» выпустило заявление, в соответствии с которым террористы атаковали бойцов иракской армии на трассе Киркук – Тикрит. Радикальные исламисты утверждают, что в результате нападения несколько военнослужащих ВС Ирака были убиты и получили ранения. Данную информацию опубликовал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor).

Информационное агентство Iraqi News сообщает, что силы безопасности Ирака обнаружили и уничтожили несколько тоннелей боевиков ИГ1 на территории Мосула.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)