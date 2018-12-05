Пять президентов США приняли участие в церемонии прощания с Бушем-старшим

Вашингтон, 5 декабря. Глава Белого дома Дональд Трамп, а также четыре экс-президента США, принимают участие в церемонии прощания с 41-м американским президентом Джорджем Бушем-старшим.

Церемония прощания проходит в Кафедральном соборе Вашингтона. В первом ряду сидят Дональд и Меланья Трамп, Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон, а также сын скончавшегося, Джордж Буш-младший. Также на церемонии присутствует Джимми Картер.

После завершения церемонии прощания гроб с телом Буша-старшего будет доставлен в Хьюстон. Буш-старший будет похоронен на территории библиотеки, которая названа в его честь, рядом со своей женой Барбарой, которая скончалась семь месяцев назад.

Джордж Буш-старший умер 30 ноября на 95-ом году жизни в Хьюстоне. Буш-старший начал свою политическую карьеру в 1964 году, вступив в Республиканскую партию. В 1988 году он был избран 41-м президентом США и занимал этот пост до 1993 года.