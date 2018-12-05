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В СК сообщили о смерти сбежавшего с поста вооруженного охранника

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В СК сообщили о смерти сбежавшего с поста вооруженного охранника

Москва, 5 декабря. Сотрудник военизированной охраны РЖД Юрий Петров, сбежавший с поста на железнодорожном мосту под Муромом с автоматом, скончался в подмосковной больнице. Об этом говорится в сообщении СК РФ.

«61-летний работник военизированной охраны, доставленный в подмосковную больницу с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки, скончался. Следствием будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в сообщении СК РФ.

Ранее правоохранители обнаружили мужчину в лесу, у него была прострелена грудная клетка. Петров сбежал с дежурства на посту, прихватит с собой автомат Калашникова и два магазина к нему. Мужчина сел в свой автомобиль и двинулся в сторону Москвы. Его обнаружили в СНТ в Раменском районе Подмосковья.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, причиной такого поступка стали семейные проблемы из-за больших долгов. Соседи Петрова рассказали, что мужчина много играл в азартные игры и проигрывался.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
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