В СК сообщили о смерти сбежавшего с поста вооруженного охранника

Москва, 5 декабря. Сотрудник военизированной охраны РЖД Юрий Петров, сбежавший с поста на железнодорожном мосту под Муромом с автоматом, скончался в подмосковной больнице. Об этом говорится в сообщении СК РФ.

«61-летний работник военизированной охраны, доставленный в подмосковную больницу с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки, скончался. Следствием будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в сообщении СК РФ.

Ранее правоохранители обнаружили мужчину в лесу, у него была прострелена грудная клетка. Петров сбежал с дежурства на посту, прихватит с собой автомат Калашникова и два магазина к нему. Мужчина сел в свой автомобиль и двинулся в сторону Москвы. Его обнаружили в СНТ в Раменском районе Подмосковья.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, причиной такого поступка стали семейные проблемы из-за больших долгов. Соседи Петрова рассказали, что мужчина много играл в азартные игры и проигрывался.