Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, сообщил журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

По мнению российского журналиста, визит Фийона в Москву может быть сигналом действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Макрону стоит напрячься: Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, приехавшим в Россию с частным визитом», — написал он на своей странице в соцсети и разместил фотографию рукопожатия участников встречи.

Макрону стоит напрячься: Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, приехавшим в Россию с частным визитом pic.twitter.com/CTkE2xh8Up — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 5, 2018

Ранее президент «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов объяснил, почему президент США Дональд Трамп не готов к переговорам с Путиным один на один. По его мнению, высокий уровень образования президента позволяет ему выходить победителем в большинстве международных геополитических конфликтов.