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Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции

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Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции

Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, сообщил журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

По мнению российского журналиста, визит Фийона в Москву может быть сигналом действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Макрону стоит напрячься: Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, приехавшим в Россию с частным визитом», — написал он на своей странице в соцсети и разместил фотографию рукопожатия участников встречи.

Ранее президент «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов объяснил, почему президент США Дональд Трамп не готов к переговорам с Путиным один на один. По его мнению, высокий уровень образования президента позволяет ему выходить победителем в большинстве международных геополитических конфликтов.

 

Автор: Катерина Иванова
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