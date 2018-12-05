Киев назвал условие досрочного прекращения военного положения на Украине

Киев, 5 декабря. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал условие, по которому введенное в стране военное положение может быть отменено досрочно.

Глава правительства Украины допустил, что военное положение на Украине может продлиться меньше заявленных 30 дней. Гройсман назвал необходимое для этого условие.

«Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких оснований для продления военного положения не будет, — констатировал украинский премьер-министр. — Также если ситуация нормализуется, возможно рассматривать досрочное его прекращение».

Напомним, 25 ноября ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе. Три военных корабля нарушили государственную границу Российской Федерации. Украинские суда проигнорировали требование российской стороны остановить движение, в результате чего были задержаны. Против экипажей кораблей ВМСУ, которые нелегально пересекли границу, было возбуждено уголовное дело.

Президент Украины Петр Порошенко расценил эти шаги Москвы как якобы «агрессию» со стороны России и ввел военное положение на Украине. Позже он выразил надежду, что особый режим не продлится дольше 30 дней.

Заместитель министра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука ранее потребовал от украинцев прекратить панику из-за введения военного положения. По его словам, чиновники массово снимают деньги в банкоматах, а простые граждане впрок закупают колбасу, соль и масло в универмагах.